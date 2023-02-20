Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 20:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Ülkemizde hissedilen depremde hasar meydana gelmedi
[Fotograf: Reuters]
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğündeki deprem KKTC'den de hissedildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Ülkemizin bütün bölgelerinde hissedilen depremde her hangi bir hasar meydana gelmemiştir” dedi.
TRT Haber’e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Sivil Savunma Teşkilat Başkanı ile konuştum. Ülkemizin bütün bölgelerinde hissedilen depremde her hangi bir hasar meydana gelmemiştir” dedi.
Etiketler: Deprem Ersin Tatar Hatay KKTC
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