Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail, Mısır ve KKTC'de de hissedildi.

TRT Haber’e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Sivil Savunma Teşkilat Başkanı ile konuştum. Ülkemizin bütün bölgelerinde hissedilen depremde her hangi bir hasar meydana gelmemiştir” dedi.