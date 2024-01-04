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Dünya
AA 04.01.2024 21:43

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da "Kıbrıs Gerçekleri" sergisini ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da "Kıbrıs Gerçekleri" sergisine ziyarette bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da "Kıbrıs Gerçekleri" sergisini ziyaret etti

Tatar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği tarafından, Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'nde düzenlenen "Kıbrıs Gerçekleri" sergisini ziyaret etti. Programa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Burada konuşan Tatar, sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneğine ve bu sergide büyük gayretleri olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ile ekibine teşekkürlerini sundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da "Kıbrıs Gerçekleri" sergisini ziyaret etti

KKTC'de 1950'lerde başlayan ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar süren Kıbrıs Türklerine yönelik katliamların belgelenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Tatar, "Biz bunları geleceğe taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Tatar, Kıbrıs meselesinin Türkiye'nin de milli meselesi haline geldiğini dile getirerek, "Dolayısıyla ben buradan tüm bu konuları gündeme getiren, bunları yaşatan, bunları gerçekten Türk kamuoyuna mal eden herkese sevgi, saygılarımı iletirken, hayatta olmayanlara rahmet diliyorum. Şu anda hala hayatta olanlara sağlık diliyorum, huzur diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin desteğiyle KKTC'nin sesinin uluslararası kamuoyunda daha güçlü bir şekilde duyurulduğunu söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da "Kıbrıs Gerçekleri" sergisini ziyaret etti

Bölgede adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın "iki devletli siyaset" temelinde olabileceğini belirten Tatar, "Eğer iki devletin işbirliği öngörülemezse, böyle bir şeyi karşı taraf kabul etmemekte direnirse o zaman şu andaki mevcut durum devam eder. Biz de Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ne kadar güçlendireceğiz, bunların planını, programını ana vatan Türkiye'nin desteğiyle yapmak durumunda olduğumuzu, bunun mesajını vereceğiz." dedi.

Tatar, bundan sonraki süreçte hiçbir gücün Türkiye'yle KKTC'nin arasındaki bağları koparmaya yetmeyeceğini kaydederek, "Var gücümüzle, KKTC'nin 40. yılında ve Barış Harekatı'nın 50. yılında bütün dünyaya bunları duyurmak elbette bizlerin görevidir, bizlerin sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

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