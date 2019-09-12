Başbakan Tatar, Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki cephanelikte çıkan yangından sonra meydana gelen patlamalarla ilgili Başbakanlık'ta basın toplantısı düzenledi.

Dün gece 01.30 dolaylarında Girne Arapköy yakınlarında bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığına ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen bir nedenle patlamalar meydana geldiğini belirten Tatar, olay gerçekleşir gerçekleşmez, askeri yetkililer, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı, Orman Dairesi ve Sağlık Bakanlığının gerekli çalışmaları başlattığını ve ihtiyaç duyulan her türlü tedbiri de aldığını söyledi.

Tatar, bu noktada Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis, İtfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin olaya müdahale ettiğini ifade ederek, "Bu müdahalenin ardından saat 02.00 dolaylarında patlama bölgesi çevresinde çıkan yangınlar kontrol altına alınmış, olay bölgesinin emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Sabah 05.00 itibarıyla ise patlamalar durmuştur. Bu talihsiz olay sonucunda hiçbir can kaybı yaşamamamız en büyük tesellimizdir." dedi.

"Kriz masası şu anda Çatalköy Belediyesinde toplandı"

Sağlık Bakanlığının ortaya koyduğu veriler ışığında 12 kişinin acil servise getirildiğini, 9 kişinin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini ve hafif yaralı 3 kişinin ise halen hastanede müşahede altında tutulduğunu söyleyen Tatar, onların da birkaç saat içinde taburcu olmalarının beklendiğini kaydetti.

Başbakan Tatar, tüm KKTC halkına geçmiş olsun dileklerini yineleyerek, şöyle devam etti:

"Olay (Girne'deki mühimmat patlaması) son derece önemlidir ve üzerinde ciddiyetle durulması gerekmektedir. Hükümet olarak biz de konunun üzerinde hassasiyetle durmakta kararlıyız. Halkımızın can ve mal güvenliği bizim için her şeyden önemlidir. Konunun araştırılması için gerek Başbakanlığımız başkanlığında gerekse Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı nezdinde gerekli tüm kriz masaları ve çalışma grupları oluşturulmuştur. Başbakanlığımız başkanlığında kurulan kriz masası şu anda Çatalköy Belediyesinde toplanmış ve gerekli tüm çalışmaları yürütmektedir. Bu ve benzer olayların bir daha yaşanmaması halkımızın tek bir ferdinin bile böylesi olaylar neticesinde zarar görmemesi adına elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyma kararlılığındayız."

"Türkiye'den bir heyet Ada'ya geldi"

Olay sonrası özverili çalışmalar yürüten tüm ekiplere teşekkürlerini ileten Tatar, basın mensuplarının bir yandan habercilik görevlerini yerine getirirken diğer yandan da ülkesel genel çıkarları gözetmelerini de taktir etti.

Tatar, "Gerekli tetkik ve incelemeleri yapmak üzere Türkiye'den bir heyet Ada'ya geldi. Bu bağlamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Ankara'dan bu işin uzmanı kişilerin geldiğinin altını çizen Tatar, olay bölgesinde patlamamış bir mühimmat olup olmadığına onların karar vereceğini ancak temkinli olmanın faydalı olacağını söyledi.

"200 dönümlük bir alan etkilenmiştir"

Tatar, ilk müdahalelerde birkaç mühimmat bulunduğunu ve onların tasfiye edildiğini belirterek, "Mühimmat deposunun patlaması neticesiyle yaklaşık 200 dönümlük bir bölge etkilenmiştir. Bölge ormanlık bir alan içerisinde olmadığı için akşamki patlamadan sonra yangın yayılmamıştır. Dolayısıyla yangın hemen söndürüldü ve tahribat daha azdır." dedi.

Askeri bölgeler oluşturulurken etraflarında bu kadar yapılanmanın olmadığını ifade eden Tatar, yapılacak bölgesel çalışmalar itibarıyla bu konunun, hem hükümet hem de ilgili makamlar tarafından mutlaka değerlendirileceğini söyledi.

Tatar, Ankara'dan gelen heyetle bütün tetkik ve incelemeler yapıldıktan sonra sabotaj olup olmadığına dair bir açıklama yapılabileceğini kaydederek, "Şu anda sabotaja dair bir bulgu yoktur." dedi.

Patlama vesilesiyle insanların ilk anda büyük panik yaşadığını hatırlatan Tatar, olayın yatıştığını ve herhangi bir turist tahliyesine tanıklık etmediğini söyledi.

Öte yandan Tatar, aldıkları bilgilere göre, olayda hiçbir can kaybı olmadığının altını çizerek, patlamaların yaşandığı bölgede bulunan askerlerin de ön bulgular vesilesiyle tahliye edildiğini aktardı.

Kaynak: AA