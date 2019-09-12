KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı paylaşımda, cephanelikte çıkan yangının devam ettiğini belirterek, "Şu anda içten içe patlamalarla devam ediyor." ifadesini kullandı.

KKTC’nin Girne şehrinde askeri bölgede art arda patlamalar meydana geldi. Son durumu @trthaber muhabiri Olcay Kıraç aktardı.https://t.co/ok0JsCFjMw pic.twitter.com/ymC9jDrEnV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 12, 2019

Patlamalardan sonra çevreye şarapnel parçalarının savrulduğunu ve bu nedenle bölgeye girişlerin kapatılarak güvenli bir alan yaratıldığını aktaran Özersay, tedbir olarak elektriklerin de kesildiğini kaydetti.

"İlk belirlemeye göre can kaybı yok"

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ilk belirlemeye göre can kaybı olmadığını belirterek, ilk patlamanın şiddetiyle bölgedeki bazı binaların camlarının kırıldığını ve bu nedenle kırılan cam parçalarından dolayı yaralananların olduğu bilgisini verdi.

Yaralananlara bölgede bulunan ilk yardım ekiplerinin ambulanslarla müdahalede bulunduğunu bildiren Özersay, Arapköy'de yaşayan vatandaşların tedbir amacıyla tahliye edildiğini vurguladı.

Söz konusu bölgeyi tehdit bir yangının söz konusu olmadığını belirten Özersay, "Şu an itibariyle etrafa yayılan bir yangın yoktur." ifadesine yer verdi.

Bu arada, bölgeye yakın bir otelin de tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA, TRT Haber, DHA