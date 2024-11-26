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Dünya
Guardian 26.11.2024 08:14

Kızıldeniz'de turist teknesi battı: Çok sayıda kişi kayıp

Mısır'ın doğusundaki Kızıldeniz açıklarında bir turist teknesinin battığı, teknedeki 28 kişinin kurtarıldığı, kayıp 17 kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kızıldeniz'de turist teknesi battı: Çok sayıda kişi kayıp

Kızıldeniz'de turist teknesinin batması sonucu 17 kişinin kayboldu. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Mısırlı yetkililer, Kızıldeniz'de bir turist teknesinin battığını ve teknedeki 45 kişiden 17'sinin kaybolduğunu açıkladı.

24 Kasım'da Porto Ghalib Limanı'ndan ayrılan ve 29 Kasım'da Hurghada Marina'ya dönmesi planlanan 'Sea Story' adlı teknenin 14 kişilik mürettebatla 31 turist taşıdığı aktarıldı.

Teknenin, iletişimi kaybetmeden önce tehlike sinyali verdiğini kaydeden yetkililer, bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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