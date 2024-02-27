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Dünya
İHA 27.02.2024 11:05

Kızgın sürücü başka bir araca vurup köprüden nehre uçtu

Tayland'da bir köprüde yol verme tartışması sonucu çıkan kavgada sürücülerden biri aracıyla diğer otomobile vurup nehre uçtu. Nehre düşen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Tayland’ın Ratchaburi eyaletinde dün akşam saatlerinde nehir üzerindeki bir köprüde iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması çarpışmalı kavgaya dönüştü.

Köprü üzerindeki araçlardan biri önce geriye manevra yaptı, daha sonra ise karşı yöndeki araca şiddetli şekilde çarptı.

Soruşturma başlatıldı

Sürücü ikinci kez manevra yapıp araca vurduktan sonra otomobilinin kontrolünü kaybedip nehre düştü.

Suya düşen otomobilin sürücüsü ve bir kişi araçtan çıkmayı başarırken, sürücünün eşi ve babası ise hayatını kaybetti.

Nehrin dibine batan araç daha sonra vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kızgın sürücü başka bir araca vurup köprüden nehre uçtu
Kızgın sürücü başka bir araca vurup köprüden nehre uçtu
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