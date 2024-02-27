Duman 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.02.2024 10:11

Brent petrolün varil fiyatı 81,83 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​81,83 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 81,83 dolar

Dün 82,14 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 artarak 81,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,76 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar yeni güne yatay seyirle başlarken, Yunanistan'ın dün Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonuna katılmaya karar verdiğini bildirmesi, Orta Doğu’da devam eden jeopolitik gerilimin diğer bölgelere de sıçrayacağı endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketlerini destekliyor.

Ayrıca, Yemen’deki Husiler’in, ABD ile İngiltere’nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 5 hava saldırısı düzenlediğini açıklaması da söz konusu yükselişe katkıda bulunuyor.

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, ABD ve İngiltere savaş uçakları, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa bölgesini hedef aldı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik devam eden belirsizlik ise fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Analistler, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi zamanlamasını etkileyebilecek kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 82,01 ile 82,14 dolar aralığının direnç, 81,52 ile 81,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

ETİKETLER
Brent Petrol Petrol Dolar Benzin Akaryakıt Altın
Sıradaki Haber
İsrail UAD'nin kararlarına rağmen Gazze'de 3 bin kadın ve çocuk öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
Yeni Ulusal İstihdam Stratejisi mart ayında belli olacak
11:11
Kayak merkezlerinde son durum: Kartalkaya'da 167 santimetre ölçüldü
11:06
Kızgın sürücü başka bir araca vurup köprüden nehre uçtu
11:06
Sıcaklık ve kirlilik denizanası popülasyonunu arttırıyor
11:00
Antarktika ana karasında ilk kez kuş gribine rastlandı
10:51
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle bir haftada yaklaşık 135 bin kişi göç etti
Edirne'de kış kuraklığı: Meriç ve Tunca nehirleri düşük seviyede
Edirne'de kış kuraklığı: Meriç ve Tunca nehirleri düşük seviyede
FOTO FOKUS
Kızgın sürücü başka bir araca vurup köprüden nehre uçtu
Kızgın sürücü başka bir araca vurup köprüden nehre uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ