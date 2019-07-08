Yunanistan'da erken genel seçimin galibi Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Kiriakos Miçotakis, parti genel merkezi binasında zafer konuşması yaptı.

"Şeffaflık, hesap verme ve liyakat ülkeye geri gelecek"

Miçotakis, yeni hükümetin çok çalışacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Daha az vergi, bolca yatırım, kalkınma ve etkin devlet sözünü verdim. Şeffaflık, hesap verme ve liyakat ülkeye geri gelecek. Sizden zaman istemiyorum çünkü kaybedecek zamanımız yok."

Milli sorumluluk ve zorlukların farkında olarak iktidarı devralacağını belirten Miçotakis, "Yunan halkı konuştu. Kararı kesin. Yunan halkı, büyüme, istihdam, güvenlik ve hakettiği şekilde ülkesinin yeniden inşaasını istiyor" ifadesini kullandı.

Miçotakis, birlik içerisinde yapmaları gereken çok iş olduğuna işaret ederek, kendilerini desteklemeyen vatandaşları da ikna etmek için sıkı şekilde çalışacağını söyledi.

Kaynak: AA