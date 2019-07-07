ABD'li Washington Post gazetesi ve ABC News kanalının ortak anket çalışmasında, Başkan Donald Trump'ın ABD kamuoyundaki destek oranına ilişkin anket sonuçları açıklandı.

Yüzde 51'i ekonomi alanında yaptıkların doğru buldu

Kayıtlı seçmenlerin yüzde 47'si Trump'ın yaptığı işleri onaylıyor. Bu seviye nisana göre yüzde 5 artış ile verilen en yüksek destek oranı.

Öte yandan, seçmenlerin yüzde 65'i Trump'ın başkanlığa yakışmadığını ifade ederken, ABD Başkanı en fazla desteği ekonomi alanındaki adımları ile aldı. Buna göre, seçmenlerin yüzde 51'i Trump'ın ekonomi alanında yaptıklarını doğru buldu.

Ankete göre, katılımcıların büyük çoğunluğunun göçmenlik, sağlık sistemi, kadın hakları, kürtaj, iklim değişikliği, dış politika ve silahların kontrolü gibi konularda Trump'a karşı çıkması da dikkati çekti.

"İkinci kez başkanlık garanti"

Anket 28 Haziran- 1 Temmuz arasında bin 8 yetişkin seçmenin katılımıyla yapıldı. Hata payının yüzde 3,5 olduğu belirtildi.

Bununla beraber, Trump'ın kendisine yönelik artan desteğe rağmen 2020 başkanlık yarışında zorlanacağının ve ikinci kez başkan olma durumun garanti olmadığının altı çizildi.

Şu an için Trump'ı yüzde 14 geriden takip eden eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'in, ilerleyen süreçte bu farkı kapatmasının mümkün olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA