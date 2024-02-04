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Dünya
İHA 04.02.2024 17:35

Kırgızistan’da santraldeki patlamanın 3’üncü günü: Enkazdan bir köpek kurtarıldı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki merkezi ısı ve enerji santralinde meydana gelen patlamanın 3’üncü gününde enkazdan bir köpek yaralı olarak kurtarıldı.

Kırgızistan’da santraldeki patlamanın 3’üncü günü: Enkazdan bir köpek kurtarıldı
[Fotograf: İHA]

Bişkek merkezi ısı ve enerji santralinde cuma günü meydana gelen patlamanın ardından kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü santralde patlamanın 3’üncü gününde bir köpeğin yaralı olarak kurtarıldığı aktarıldı.

Arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan köpek tedavi için hayvan kliniğine götürülürken, köpeğin tedavisini sokak hayvanlarıyla ilgilenen bir sivil toplum kuruluşu üstlendi.

Köpeğin yüzünde, göz kapaklarında, kulaklarında ve patilerinde yanıklar olduğu öğrenildi.

Bişkek merkezi ısı ve enerji santralinde cuma günü nedeni bilinmeyen bir patlama meydana gelmiş, 2’si ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Ağır yaralanan 2 kişi, tedavileri için Kırgızistan Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Türkiye’ye gönderilmişti.

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