Fanatik Yahudilerin Gazze'ye gönderilen yardımları engelleme girişimi sürüyor

Onlarca kişilik fanatik Yahudi yerleşimci grubu, Gazze Şeridi yakınlarındaki Usdud (Aşdod) Limanı çıkışında toplandı. Yerleşimciler, İsrail polisinin gözetiminde, buradan ayrılan tırları durdurup, evraklarını isteyerek ne taşıdıklarını ve nereye gittiklerini kontrol etti.

İsrail polisinin, fanatik Yahudi yerleşimcilerin yaptığı denetimlere müdahale etmemesi dikkati çekti.

Soyadını vermek istemeyen Kudüs sakini Yahudi yerleşimci Şaron, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a oksijen taşıyan tırları durdurmak için geldiğini" söyleyerek "Gazze bir toprak parçası bir devlet, ülke. Bize göre tüm Gazze halkı terörist." dedi.

Gazze'ye gönderilecek gıda, yakıt ve diğer yardımların Hamas'a gittiğini ileri süren Şaron, insan hakları örgütleri ve yardım kuruluşlarının yaptığı "insanlık felaketi" uyarılarına rağmen İngiltere ve ABD'nin Irak'ı, Afganistan'ı bombalarken acımasız olduğunu söyledi.

Şaron, Gazzeyi "çok kötü bir yer" şeklinde niteleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail'e, Tevrat'ta bize vadedilen topraklara adalet içinde yaşamak için geldik. Bu insanlar bize ateş ediyor. Gazze'de 7 Ekim olayları yaşandığında insanlar kutladı, hiç üzgün değillerdi. İslam bizden nefret ediyor. Şimdi bedel ödeme zamanı."

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kurması halinde burada yaşama konusundaki düşüncesi sorulan Şaron, "Gazze'de yerleşim yerleri kurulursa çok mutlu oluruz. Bunlar yerleşim değil, Gazze 2000 bin yıl önce de 500 yıl önce de Yahudi şehriydi. Bundan 18 yıl önce Gazze bizimdi." diye konuştu.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, zorunlu açlığa maruz bırakılan, temiz suya ulaşamayan ve barınma krizi yaşayan Filistinliler için Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların engellenmesi amacıyla protestolar düzenliyor.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun yaptığı bir ankete göre, İsraillilerin yüzde 72'si, "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler geri getirilmeden buraya insani yardım gönderilmesine" karşı çıkıyor.