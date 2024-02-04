Filistin yönetimi, Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'teki bir rahibe saldırısını kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamasında, Yahudi yerleşimciler tarafından uygulanan ırkçı ve etnik şiddetin durdurulması için uluslararası baskı yapılması için çağrıda bulundu.

Açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'te bir Hıristiyan rahibine saldırarak yüzüne tükürdüğü belirtilerek, yapılan bu hareketin ırkçı sömürgeci bir kültürün yansıması olduğuna işaret edildi.

İşgal altındaki Kudüs'ün Davud Kapısı girişinde Yahudi yerleşimcilerin Hıristiyan din adamına tükürdüğü, diğer bir saldırganın ise kötü sözlerle Hz İsa'ya sövdüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu tutum ve davranışların en sert ifadelerle kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, cumartesi günü gerçekleşen tutum ve davranışların yıllardır devam ettiğine dikkat çekilerek, şöyle devam edildi:

“Söz konusu kibirli, sömürgeci ve ırkçı provokatif saldırı, nefret, kötülük ve ötekinin varlığını inkar kültürünü yansıtmaktadır. Bu durum ister Yahudi dini okulları aracılığıyla ister aşırılıkçı hahamların fetvaları üzerinden olsun, yerleşimcilere ait örgüt ve derneklerin üyeleri tarafından yapılan kışkırtma ve ırkçı seferberliğin boyutunu yansıtmaktadır.”

Açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerin siyasi ve hukuki destek ve himaye görmesi kendilerini nefret tohumları ekmeye cesaretlendirmektedir." denildi.

Öte yandan Filistin Kiliseler Birliği Yüksek Başkanlık Komisyonu Başkanı Remzi Huri de, din adamlarının Yahudi yerleşimciler tarafından Hıristiyanlık dinine ve sembollerine yönelik sövme ve kötü sözler şeklinde türlü saldırılara maruz kaldıklarını söyledi.

Huri, bu faşist İsrail yönetiminin suçlarına yönelik acil müdahale edilmesi çağrısı yaptı.