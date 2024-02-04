Duman 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.02.2024 13:28

Asrın felaketinin ardından dünya, Türkiye'ye yardım için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderilirken, birçok ülke de çadır, konteyner ve sahra hastanesi gibi yardımlarla ekipman desteğinde bulundu.

Asrın felaketinin ardından dünya, Türkiye'ye yardım için seferber oldu
[Fotograf: Reuters]

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'de 11 ili etkiledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekipleri, afetten etkilenen illerde görev aldı ve çok sayıda kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Bölgeye 90 ülkeden 11 bin 488 uluslararası arama kurtarma personeli geldi.

Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan edilmesinin ardından, arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke Azerbaycan oldu.

6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen ilk depremden saatler sonra 370 kişilik Azerbaycanlı arama kurtarma ekibi Türkiye'ye ulaştı.

Farklı ülkelerden destek vermek için gelen ekipler ülkelerine dönerken, Azerbaycanlı ekipler bölgede kalarak çalışmalarına devam etti.

Dünyanın dört bir yanından barınma için çadır ve konteyner desteği

Depremlerin ardından 90'ı aşkın ülke bölgeye toplamda 294 bin 743 çadır ve 12 bin 685 konteyner gönderdi.

Pakistan 120 bin çadır yardımında bulunurken, bölgeye arama kurtarma ekibi desteği de sağladı.

Pakistan, "Başbakanlık Yardım Fonu" kurarak depremzedelerin ihtiyaçları için maddi yardım da topladı.

Ürdün bölgeye malzeme desteği sağlayarak Türkiye'ye 32 bin 124 çadır yardımında bulundu.

Çin de depremlerin ardından malzeme desteği sağlayan ülkeler arasında yer alıyor.

Bölgeye 26 bin 312 çadır yardımında bulunan Çin, arama kurtarma ekibi ve ekipman desteğiyle Türkiye'ye desteğini gösterdi.

Katar, 2 bin 959 çadır desteğinin yanı sıra bölgeye 10 bin konteyner gönderdi.

Rusya 628 konteynerle deprem bölgesine destek sağladı.

İsveç de 500 konteyner göndererek depremzedelere yardımda bulundu.

Deprem bölgesinde 28 ülke 30 sahra hastanesi kurdu
Deprem bölgesinde 28 ülke 30 sahra hastanesi kurdu

28 ülke bölgede 30 sahra hastanesi kurdu

6 Şubat Kahramanmaraşlı depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından 28 ülke bölgede 30 sahra hastanesi kurdu.

İspanya 84 kişilik sağlık ekibiyle kurduğu sahra hastanesinde depremzedelere yardım etti.

Özbekistan 50 sağlık görevlisiyle 9 üniteli bir sahra hastanesini deprem bölgesinde hizmete geçirdi.

Ayrıca yüz binlerce battaniye, uyku tulumu, yatak, jeneratör, kıyafet, hijyenik tıbbi malzeme, seyyar tuvalet-banyo ve gıda Türkiye'ye ulaştı.

Nakdi yardımlarla depremzedelere destek

Başlatılan kampanyalar ve insani yardım operasyonlarıyla 90'dan fazla ülke ayni yardımların yanı sıra depremden etkilenenlere maddi destek de sağladı.

Birçok ülkede sivil toplum kuruluşları ve sivil inisiyatiflerle de depremzedeler için maddi yardım toplandı.

Birleşik Arap Emirlikleri, deprem bölgesindeki afetzedelere 51 milyon 999 bin 930 dolar nakdi yardımda bulundu.

Libya deprem felaketinin ardından bölgeye 50 milyon dolar, Cezayir ise 30 milyon dolarlık nakdi destekle bölgeye yardımda bulundu.

Patileri enkazda zarar gören 'Köpük' çalışmalara devam ediyor
Patileri enkazda zarar gören 'Köpük' çalışmalara devam ediyor

Dost patiler

Depremde arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda ülkeden de "dost patiler" çalışmalara katkıda bulundu.

54 ülkeden 440 özel eğitimli köpek, enkaz altındaki çok sayıda kişinin bulunarak sağ çıkarılmasında önemli rol oynadı.​​​​​​​

ETİKETLER
Kahramanmaraş Asrın Felaketi
Sıradaki Haber
Facebook 20 yaşında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:26
Depremde anne ve babasını kaybeden başhekim kardeşler, afetzedelere hizmet veriyor
14:16
Gezeravcı'dan dönüş mesajı: Ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum
14:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz
13:31
6 Şubat'taki özel konserde "11 ilin türküleri" seslendirilecek
13:27
Facebook 20 yaşında
13:25
Tekirdağ'da öğrenciler TRT filmleriyle eğlendiler
Enkazda annesinin kucağında 72 saat kalan Hazal, öğretmen olmak istiyor
Enkazda annesinin kucağında 72 saat kalan Hazal, öğretmen olmak istiyor
FOTO FOKUS
Gazal hemşire 6 Şubat'ta yine kuvözdeki bebeklerin başında olacak
Gazal hemşire 6 Şubat'ta yine kuvözdeki bebeklerin başında olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ