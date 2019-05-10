Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Celalabad şehrindeki petrol depolama sahasında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildiğini açıkladı.

Bakanlığın bölge sorumlusu Abdulnasir Zakirov da yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına, bölge itfaiyesinin müdahale ettiğini ifade etti.

Zakirov, Celalabad şehri sivil savunma ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında bölgeden yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA