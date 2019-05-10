Torun Caio Giulio Cesare Mussolini, İtalya'da hala, diktatör Benito dönemini nostalji olarak gören kişilerin olduğunu söyledi.

Karışık bir dönem olarak tanımladığı faşist Mussolini dönemini doğru ya da yanlış terimleriyle tanımlamanın yanlış olduğunu ifade eden Torun Mussolini, Mussolini soyadını tanınmak için kullanabileceğini belirtti.

Mussolini ailesi daha önce de Avrupa Parlamentosu'nda yer almıştı.

Benito Mussolini'nin bir başka torunu Alessandra Mussolini, 2014'ten bu yana Avrupa Parlamentosu'na üye.

Benito Mussolini, 1922 yılından 1943'e kadar İtalya'da iktidarda kaldı. Adolf Hitler ile birlikte hareket eten faşist lider, Etiyopya ve Yugoslavya'da binlerce kişiyi katletti.

Kaynak: TRT Haber