Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma
Kırgızistan-Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgız-Tacik sınırındaki Bulak-Başı bölgesinde yaşanan çatışmanın ardından durumun gerginliğini koruduğu duyuruldu.
Açıklamada, Kırgız muhafız askerleri arasında ölü ve yaralı olmadığı ifade edildi.
Öte yandan, olayın ardından toplanan sınır muhafız komutanlarının görüşmesinin sona erdiği bilgisine yer verildi.
İki ülkenin sınır muhafız komutanları görüşecek
Tarafların, sınır devriyelerinin hareket rotalarını netleştirme, kazılmış hendekleri doldurma, çiftçilerin çalışmalarına engel olmama, bölgedeki ilave kuvvetleri geri çekme ve Bulak-Başı bölgesindeki sınır karakolları komutanlarının günlük toplantılarını zorunlu hale getirme konularında anlaşmaya vardığı açıklandı.
İki ülke sınır muhafız komutanlarının yakında bir görüşme daha yapacağı bilgisi verildi.
Sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede sık sık çatışma ve gerginlikler yaşanıyor.
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