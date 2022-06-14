Michel, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'ya yaptırım uygulama konusunda AB ile uyumlu hareket eden Karadağ'a teşekkür eden Michel, "Anlaşmaya varılan 6 yaptırım paketiyle Rus ekonomisine baskı uygulamaya devam ediyoruz. Karadağ da Ukrayna'dan gelen göçmenlere kapılarını açtı" dedi.

Michel, Karadağ'ın AB üyelik yolunda oldukça ilerleme kaydettiğine dikkati çekerek, "Batı Balkanlar AB'nin hiç olmadığı kadar stratejik önceliğidir" ifadesini kullandı.

Djukanovic de Batı Balkanlar'ın istikrarının AB üyeliğiyle eş anlamda olduğuna işaret ederek, ülkesinin hukukun üstünlüğü ve adalet konularında ilerleme kaydetmesi gerektiğini vurguladı.

Michel, Karadağ ziyareti kapsamında Başbakan Dritan Abazovic ile de görüşecek.