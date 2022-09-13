Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ları için kurulan üssün açılışını yaptı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev'in de hazır bulunduğu açılış töreninde Caparov, Bayraktar TB2 SİHA'ya imzasını attı.

Caparov, buradaki konuşmasında, barış ve istikrarın ülke sınırlarından başladığını belirterek, üssün hava ve sınır savunma görevini yerine getireceğini vurguladı.

Üste incelemelerde bulunan Caparov'a devlet sınırının korunmasında görev alan SİHA'ların çalışması hakkında bilgi verildi.

Kırgızistan, kendi imkanlarıyla geçen yıl Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın almıştı.