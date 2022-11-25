Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 10:46Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kırgızistan parlamentosunda yangın: Bina boşaltıldı
Reuters'ın Interfax'e dayandırdığı habere göre Kırgızistan parlamentosunda yangın çıktı. Bina tahliye edildi.
Rusya'nın Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Kırgızistan'da cuma günü parlamento binası, bodrum katında çıkan yangının ardından tahliye edildi.
Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının söndürüldüğü, can kaybı ve yaralanma olmadığı açıklandı.
Yangının çıkış nedenine dair açıklama yapılmadı.
Etiketler: Kırgızistan
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