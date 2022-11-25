Rusya'nın Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Kırgızistan'da cuma günü parlamento binası, bodrum katında çıkan yangının ardından tahliye edildi.

Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının söndürüldüğü, can kaybı ve yaralanma olmadığı açıklandı.

Yangının çıkış nedenine dair açıklama yapılmadı.