Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 10:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kanada'da polis deve kuşu kovaladı
Kanada'da barınaktan deve kuşları kaçtı, onları yakalama görevi ise polise düştü.
Kanada'nın Alberta Eyaleti'nde bir hayvatan bahçesindeki deve kuşları firar etti.
20 deve kuşunun barınaktan kaçtığını duyan polisi, harekete geçti.
Kanada polisinin deve kuşunu kovaladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı..
Sürücülerden dikkatli olmaları istendi. Kaçak deve kuşları kısa sürede yakalandı.
Araç çarpan bir kuş ise telef oldu.
Son Haberler
- 11:59
- 11:45
- 11:45
- 11:52
- 11:40
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 85,48 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz