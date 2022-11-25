Kanada'nın Alberta Eyaleti'nde bir hayvatan bahçesindeki deve kuşları firar etti.

20 deve kuşunun barınaktan kaçtığını duyan polisi, harekete geçti.

Kanada polisinin deve kuşunu kovaladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı..

Sürücülerden dikkatli olmaları istendi. Kaçak deve kuşları kısa sürede yakalandı.

Araç çarpan bir kuş ise telef oldu.