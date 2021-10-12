Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov'u ve Maripov'un kabinesindeki üyeleri görevden aldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Akılbek Caparov'u yeni Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevine getirdi.

Bu arada, meclisin ilgili komitesine görüşülmek üzere yeni kabinedeki Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları ile 13 bakanın ismi sunuldu.

Cumhurbaşkanı tarafından sunulan yeni kabinede, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev görevini korudu.