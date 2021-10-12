Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırgızistan hükümetinde revizyona gidildi
[Fotoğraf: AFP]
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 11 Nisan'daki halk oylaması sonucu yönetimde köklü değişimi öngören yeni anayasanın kabul edilmesinin ardından hükümette revizyona gitti.
Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov'u ve Maripov'un kabinesindeki üyeleri görevden aldı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Akılbek Caparov'u yeni Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevine getirdi.
Bu arada, meclisin ilgili komitesine görüşülmek üzere yeni kabinedeki Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları ile 13 bakanın ismi sunuldu.
Cumhurbaşkanı tarafından sunulan yeni kabinede, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev görevini korudu.
Etiketler: Kırgızistan
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