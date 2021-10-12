Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, G20 dönem başkanı İtalya'nın girişimiyle video konferans yöntemiyle düzenlenecek G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesinde destek paketi duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı.

"Afganistan'da büyük insani ve sosyo-ekonomik yıkımı önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." diyen von der Leyen, bunun için hızlı önlem alınması gerektiğini duyurdu.

"1 milyar euroluk Afgan Destek Paketini sunacağım"

Von der Leyen, "Bugün G20 toplantısında yaklaşık 1 milyar euroluk Afgan Destek Paketini sunacağım. Afgan makamlarıyla herhangi bir ilişki kurmamız için şartlarımız, insan hakları dahil olmak üzere, açık. Ancak Taliban'ın eylemlerinin bedelini Afganlar ödememeli. Destek paketi, Afgan halkı ve yardım sağlayan ülkenin komşuları içindir." açıklamasını yaptı.

En az 250 milyon euroluk "ilave insani yardım" da bulunuyor

AB Komisyonu Başkanı'nın verdiği bilgiye göre, destek paketinde aşılar, barınma ve insan haklarının korunmasına ekstra destek için halihazırda üzerinde mutabık kalınmış 300 milyon euroluk insani yardım bulunuyor.

Ayrıca, sağlık gibi acil ihtiyaçların desteklenmesi amacıyla en az 250 milyon euroluk "ilave insani yardım" pakette yer alıyor.

Paket, bunun dışında Afganistan'ın komşularına destek ve güvenliğin artırılması amacıyla fonlar içeriyor.