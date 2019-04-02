Dünya
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
02 Nisan 2019 Salı 21:50 - Son Güncelleme 02 Nisan 2019 Salı 21:50
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki başarısından dolayı kutladı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yerel seçimlerin başarılı geçmesinden ve AK Parti'nin zaferinden dolayı tebrik etti.
Görüşmede, ikili iş birliği ve daha önce varılan anlaşmaların uygulanması konularının da ele alındığı belirtilen açıklamada, Ceenbekov'un Erdoğan'a büyük başarı ve sağlık temennisinde bulunduğu aktarıldı.
Kaynak: AA
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