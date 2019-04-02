Filistinliler bu sabah bir gencin İsrail askerlerince şehit edilmesine tepki göstermek için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile Doğu Kudüs arasında yer alan İsrail'e ait Kalendiye kontrol noktasında gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 1'i çocuk 2 Filistinlinin yaralandığı, çok sayıda Filistinlinin de gazdan etkilendiği belirtildi.

Filistinli çocuğun başından vurulduğuna işaret edilen açıklamada, yaralıların işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail askerleri, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında 23 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ali Advan'ı şehit etmişti.

Kaynak: AA