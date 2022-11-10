Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Semerkant'ta yaptığı görüşmede, Kırgızistan-Macaristan arasında ulaşım, ticaret, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda işbirliği konularının ele alındığı aktarıldı.

Kardeş ülke ve stratejik ortak olan Macaristan ile işbirliğini son derece takdir ettiğini belirten Caparov, Orban'ı ve Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı ülkesine davet etti.

"Yüz yüze görüşmeler, ikili ilişkilerin gelişmesine iyi bir ivme kazandırdı"

Caparov, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin güçlendiğini kaydederken, Kırgız öğrencilerin Budapeşte'deki eğitimi için oluşturulan koşullar nedeniyle Macar tarafına teşekkür etti.

Orban da şu anda en üst düzeyde karşılıklı ziyaretlerin değerlendirildiğini vurgulayarak, liderlerin yüz yüze görüşmelerinin, ikili ilişkilerin gelişmesine iyi bir ivme kazandırdığını söyledi.

Kırgızistan ve Macaristan'ın ortak tarihi köklere sahip kardeş ülkeler olduğuna dikkati çeken Orban, Macar tarafının Kırgızistan'a yatırım yapma konusundaki ilgisini dile getirdi.

Viktor Orban, ekonomik işbirliği için büyük fırsatların bulunduğunu belirterek, iki ülke arasında doğrudan uçak seferlerinin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.