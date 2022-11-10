Mail Online'daki habere göre, Danimarka ve ABD'den araştırmacıların yaptığı çalışmada, Kuzeydoğu Grönland Buz Levhası'ndaki hızlı erimenin, endişe verici seviyeye ulaştığı belirlendi.

Araştırmada, 2012'den bu yana levhadaki buz kaybı, uydu verileri ve sayısal modeller aracılığıyla incelendi.

Mevcut erime trendinin devam etmesi halinde 2100 yılına kadar küresel deniz seviyesinin 0,5 inç yükselebileceği tahmin edildi.

Erime gelecek on yıllarda da devam edecek

Buzulun, 2011'den bu yana yaklaşık 3 metre inceldiği ve Grönland kıyılarından iç kısımda en az 200 kilometre mesafeye yayıldığı belirtildi.

Danimarka Teknik Üniversitesinden araştırmanın baş yazarı Shfaqat Abbas Khan, verilerin, buz tabakasının çok gerilediğini gösterdiğini vurgulayarak, bütün havzanın inceldiğini ve buzulun geriye çekildiğini söyledi.

Khan, erimenin gelecek on yıllarda da devam edeceğini öngördüklerini kaydetti.

"Arktik Çölü" olarak tanımlanan Kuzeydoğu Grönland'da düşük yağışlar nedeniyle buz tabakası erime hızını telafi edemiyor.