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Dünya
AA 14.12.2023 10:14

Kırgız-Tacik sınırının tartışmalı kısmının 47 kilometresi daha belirlendi

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınırın, tartışmalı 47 kilometrelik kısmında daha anlaşma sağlandı.

Kırgız-Tacik sınırının tartışmalı kısmının 47 kilometresi daha belirlendi
[Fotograf: AA]

Kırgızistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamaya göre, sınır belirleme heyetleri, 8-14 Aralık'ta Kırgızistan'ın Batken şehrinde bir araya geldi.

Çalışma grupları, Kırgız-Tacik devlet sınırının 47,05 kilometresinde daha anlaşmaya vardı ve bu konuda protokol imzaladı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresine ilişkin tartışma yaşanıyordu.

Sınır köylerinde yaşayanların başlattığı çatışmalara, zaman zaman iki ülkenin silahlı güçleri de dahil oluyordu. 14 Eylül 2022'deki son çatışmada, iki taraftan onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan sınır anlaşmazlığını çözmek için oluşturulan Kırgız-Tacik çalışma grupları, daha önce de sınırın tartışmalı kısmının 190 kilometresi üzerinde anlaşma sağlamıştı.

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