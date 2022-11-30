Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 25-26 Kasım'da başkent Bişkek'te yapılan 1. Halk Kurultayının Aksakallar Konseyinin üyelerini kabul etti.

Aksakallar Konseyi üyeleri, birinci Halk Kurultayını düzenleyerek siyasi irade gösterdiği için Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.

İktidara 2050 yılı hedeflerini içeren bir Kalkınma Programı geliştirmeyi öneren üyeler, söz konusu program çerçevesinde göçmenlerin vatana dönüşünün sağlanmasını da istedi.

Resmi kaynaklara göre, yaklaşık 7 milyon nüfuslu Kırgızistan'ın vatandaşlarının 600 binden fazlası Rusya'da, 30 bini Kazakistan'da ve 30 bini Türkiye'de göçmen olarak yaşıyor.