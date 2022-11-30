Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırgız Aksakalları yurt dışında yaşayan Kırgızların dönüşünün sağlanmasını istedi
[Fotograf: AA]
Kırgız Aksakalları, iktidardan yurt dışındaki Kırgızların vatana dönüşünü sağlamasını talep etti. Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Kırgızistan'ın vatandaşlarının 600 binden fazlası Rusya'da, 30 bini Kazakistan'da ve 30 bini Türkiye'de göçmen olarak yaşıyor.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 25-26 Kasım'da başkent Bişkek'te yapılan 1. Halk Kurultayının Aksakallar Konseyinin üyelerini kabul etti.
Aksakallar Konseyi üyeleri, birinci Halk Kurultayını düzenleyerek siyasi irade gösterdiği için Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.
İktidara 2050 yılı hedeflerini içeren bir Kalkınma Programı geliştirmeyi öneren üyeler, söz konusu program çerçevesinde göçmenlerin vatana dönüşünün sağlanmasını da istedi.
Resmi kaynaklara göre, yaklaşık 7 milyon nüfuslu Kırgızistan'ın vatandaşlarının 600 binden fazlası Rusya'da, 30 bini Kazakistan'da ve 30 bini Türkiye'de göçmen olarak yaşıyor.
Etiketler: Kırgızistan Rusya Orta Asya Kazakistan
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