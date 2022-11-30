Tokyo'yu ziyaret eden Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşmesinde ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Görüşme sonrası yayımlanan ortak bildiride, Kişida ve Khurelsukh, Kuzey Kore yönetimine, füze denemelerini ve nükleer programını durdurma çağrısında bulundu.

Liderler, Kuzeydoğu Asya'nın barış ve istikrarı için Pyongyang yönetiminden, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına "uyum sağlamasını" istedi.

Bildiride iki ülke, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu iddia edilen "Japon vatandaşlarının" ülkeye geri gönderilmesi sorununun "ivedilikle çözülmesini" de talep etti.

Moğolistan'ın Kuzey Kore ile diplomatik ilişkisi bulunuyor. "Alıkonulan Japonlar" sorununda Tokyo hükümeti, Moğolistan'ı "önemli ara bulucu" olarak görüyor.

Kuzey Kore yönetiminin, 2022 başından beri, farklı menzillerde 30'u aşkın füze denemesi yaptığı biliniyor.

Ziyareti kapsamında Moğol lider Khurelsukh'un, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüşmesi ve ülkenin eski başkenti Kyoto'ya gezi düzenlemesi planlanıyor.