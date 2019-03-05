Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Trump ile Vietnam'da yaptığı zirvenin ardından bugün, başkent Pyongyang'a döndü.

Devlet televizyonu KRT, Kim'in Pyongyang Tren İstasyonu'ndaki karşılama törenine ait bir video paylaştı.

KRT, Kim'in Vietnam'daki iyi niyet ziyaretini başarıyla tamamladığını ve yerel saatle 03.00 civarında Pyongyang'a ulaştığını söyledi.

Vietnam zirvesinde neler oldu?

Trump ile Kim arasında 27-28 Şubat'ta Hanoi'de düzenlenen zirvede bazı ilerlemelerin kaydedildiği ancak bir anlaşma imzalamayı gerektirecek noktaya varılamadığı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

Kaynak: Reuters



