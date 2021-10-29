17 Haziran 2015'te Amerika Birleşik Devletleri katliama sahne oldu.

Güney Karolayna'da siyahilere ait 200 yıllık bir kiliseye beyaz ırkçı saldırgan Dylann Roof tarafından düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü bir kişi yaralandı.

Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve sağ kalan mağdurlara ödenecek tutar konusunda 6 yıl sonra anlaşma sağlandı.

Adalet Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 6 ile 7 buçuk milyon dolar, saldırıdan sağ çıkanlara ise 5 milyon dolar ödeme yapılacağını açıkladı.

Irkçı saldırgan Dylann Roof, 2015'te düzenlediği saldırının ardından ırkçı bir manifesto yayımlamıştı.

Cinayeti işlediği tarihte 21 yaşında olan Roof federal bir nefret suçundan ölüm cezası alan ilk kişi olmuştu.

Kuzey Karolayna'da ise çalıştığı hastanede 2018'de işten çıkarılan David Duvall adlı yönetici, "beyaz olduğu için ayrımcılığa uğradığı" gerekçesiyle dava açtı.

Şikayet dilekçesinde, 5 beyaz Amerikalı yöneticinin daha işine son verilerek yerlerine siyahi erkek veya kadının getirildiği savundu.

Charlotte kentindeki davada Mahkeme, Duvall'u haklı buldu.

Hastanenin 10 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.