Kıbrıs'ta bir hafta önce Rum Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla Kuzey ile Güney arasındaki geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının kapatılması kararı alındı.

Rum yönetiminin koronavirüsü gerekçe göstererek sınır kapılarını Kıbrıslı Türklere kapatması tepkiye yol açtı.

[Çıkan arbede sırasında Rum polisi, kalabalığı engelleyemeyince biber gazı kullandı Fotoğraf: DHA]

Rum polisi biber gazı kullandı

Kıbrıslı Türk eylemciler, 'bu ülke bizim' sloganları arasında Rum sınır kapısına kadar yürüdü. BM askerleri de geri çekilmek zorunda kaldı.

Türkler, Rum polisine kimliklerini göstererek sınırı geçmek istedi. Rum polisi sınırı kapattı. Bu sırada bazı Kıbrıslı Türkler sınırı geçmeye çalıştı.

Çıkan arbede sırasında Rum polisi, kalabalığı engelleyemeyince biber gazı kullandı.

[Rum polisinin biber gazından bazı vatandaşlar etkilendi Fotoğraf: DHA]

"Zeminsiz ve orantısız bir eylem"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum yönetiminin aldığı karara tepki gösterdi.

Ülke genelinde henüz herhangi bir koronavirüs vakası yokken sınır kapılarının kapatılmasını tek yanlı bir kararla alındığını belirten Akıncı, "Her iki tarafta da saptanmış bir koronavirüs vakası yokken ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi böyle bir önleme gerek görmezken, kapıların tek yanlı bir kararla Rum yönetimince kapatılması ne kadar zeminsiz ve orantısız bir eylem olmuşsa, bugün protesto için bir araya gelen insanlara biber gazı sıkılması da o kadar orantısız bir güç gösterisi olmuştur. Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçı bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz, ancak zeytin dalı uzatılabilir" dedi.

Rumlar 4 sınır kapısını kapattı

GKRY, KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki 4 sınır kapısını Kovid-19'a karşı tedbir iddiasıyla 29 Şubat'ta bir haftalığına kapatma kararı almış, daha sonra bu kararı 9 Mart'a kadar uzattığını açıklamıştı.

Buna göre Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı sınır kapılarından 29 Şubat'tan bu yana geçiş yapılamıyor.

Rum yönetiminin, KKTC makamları tarafından tepkiyle karşılanan "keyfi ve tek yanlı" bu kararının altında politik nedenler yattığı belirtilmişti.