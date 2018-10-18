Kıbrıs'ta liderler yeniden bir araya geliyor

Kıbrıs sorununun çözümü için Birleşmiş Milletler’den yeni bir girişim daha geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimini lideri Nikos Anastasiadis, 26 Ekim Cuma günü bir araya gelecek.

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın konutunda gerçekleşecek olan toplantı sabah 10 da yapılacak.

Görüşme gündemsiz olarak gerçekleşecek olsa da iki liderin müzakerelerin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin eski Kıbrıs Özel Danışmanı ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.

Kaynak: TRT Haber