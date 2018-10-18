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Mulhouse'daki yangının faili suçunu itiraf etti

Fransa'nın Mulhouse kentinde geçen yıl çıkan ve iki Türk aileye mensup 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının tutuklu sanığı, yangını kasten çıkardığını itiraf etti.

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Mulhousedaki yangının faili suçunu itiraf etti

Kamu yayıncısı France 3'te yer alan habere göre, Fransa’nın Mulhouse kentinde 1 Ekim 2017'de Bourtzwiller mahallesinde çıkan yangının faili 29 yaşındaki Aurelien Roellinger, bir yıl sonra itirafta bulundu.

Reellinger, olayın yaşandığı gece arkadaşlarıyla aşırı alkol aldığını, ardından sarhoş şekilde binaya gelip, giriş katındaki bebek arabasını ateşe verdiğini anlattı.

Ertunç ve Aksu aileleriyle aynı binada oturan Roellinger'in ilk sorgusunda söylediği gibi yangının sigara izmaritinden dolayı çıkmadığı, failin çakmakla çevrede bulduğu gazete ve kağıt parçalarını tutuşturarak yangına neden olduğu belirtildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan uzmanlar, yangının sigara izmaritinden çıkma ihtimalinin olmadığını söylemişti. Roellinger'in avukatı, olay sırasında müvekkilinin sarhoş olduğunu ve geç saatte eve dönüp, içinde yaşamaktan nefret ettiği binayı ateşe verdiğini savundu.

Ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak

Yangından hemen sonra yakalanarak gözaltına alınan Roellinger'in ilk sorgusundan sonra hakkında adli soruşturma açılmıştı.

Ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak Roellinger'in gelecek yılın ilk aylarında hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.

Yangın sonrası Mulhouse ve çevresinde yaşayan Türkler büyük tepki göstermiş, kundaklama ve saldırı endişesi yaşadıklarını bildirmişti.

Olayda 6,7,9 ve 11 yaşlarında 4 çocuk ve iki yetişkin hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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