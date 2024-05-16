Kıbrıs Rum Kesimi'nde camiye çirkin saldırı

Açıklama KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Limasol kentindeki tarihi Arnavut Camii'nin duvarlarına yazılar yazıldığı ve caminin tahribata uğratıldığı belirtildi.

Camiye yapılan saldırının şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Bu yöndeki saldırılar, Güney’deki ırkçı zihniyetin, Türk ve İslam varlığına karşı beslenen tahammülsüzlüğün açık bir tezahürüdür" ifadelerine yer verildi.

Saldırının faillerinin en kısa sürede bulunarak cezalandırılması ve bu gibi saldırıların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması istendi.