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Dünya
BBC 16.05.2024 06:36

MIT mezunu iki kardeş 12 saniyede 25 milyon dolarlık kripto para çaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 20'li yaşlarındaki iki kardeş, 12 saniye kadar kısa bir sürede 25 milyon dolar değerinde kripto para çalmakla suçlanıyor.

MIT mezunu iki kardeş 12 saniyede 25 milyon dolarlık kripto para çaldı

24 yaşındaki Anton Peraire-Bueno ve 28 yaşındaki James Peraire-Bueno elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı.

ABD Adalet Bakanlığı, Nisan 2023'te yapılan soygunun "türünün şu ana kadarki ilk örneği" olduğunu belirtti.

Savcı vekili Lisa Monaco "Peraire-Bueno kardeşler çok ileri derece, sofistike bir teknoloji kullanarak aylarca üzerine çalıştıkları planı saniyeler içinde uygulayarak 25 milyon dolar değerinde Ethereum çaldı" dedi.

Massachusetts Institute of Technology mezunu

Kardeşlerin ABD'nin en prestijli üniversitelerinden olan Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) eğitim görmüş oldukları ve üniversite eğitiminde edindikleri "özel becerileri" de kullanarak Ethereum'un para transferleri işlemlerini doğrulama sürecini atladıkları belirtiliyor.

Yerel basın kardeşlerin MIT'de matematik ve bilgisayar mühendisliği okuduğunu yazdı.

Başsavcı Damian Williams, "Sanıkların planı blok zincir sisteminin sağlamlığı hakkında soru işaretleri doğurdu" dedi.

Bitcoin ve Ethereum gibi dijital para birimleri, blok zincir teknolojisiyle dağıtılıyor ve bu sistemi idare eden merkezi bir otorite bulunmuyor. Ethereum, Bitcoin'den sonra gelen en popüler kripto para birimi olarak kabul ediliyor.

Tutuklanan kardeşlerin, bekleyen özel transfer işlemlerine hileli yollardan erişim sağlayarak Ethereum yatırımcılarının kripto paralarını ele geçirdikleri iddia ediliyor.

Müfettişler suç olayını "the Exploit" ('sömürü' ve aynı zamanda 'üstün başarı' anlamına geliyor) diye adlandırıyor.

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