Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kıbrıs Rum kesimi ile Fransa'dan ortak tatbikat
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında ortak hava savunma tatbikatı gerçekleştirildi.
Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'nin Akdeniz bölgesinde bulunması vesilesiyle düzenlenen tatbikata "TALOS 2021" ismi verildi.
Tatbikat kapsamında Fransız Rafale savaş uçakları 12.00-18.00 saatlerinde uçuşlar gerçekleştirdi.
GKRY ile Fransa arasındaki ikili savunma iş birliği anlaşması kapsamında gerçekleştirilen tatbikata Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve Rum Milli Muhafız Ordusu'nun üst düzey yetkilileri katıldı.
Rum kesimi ile Fransa arasında 2017'de imzalanan savunma iş birliği anlaşması, Ağustos 2020'de yürürlüğe girmişti.
Etiketler: Fransa
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