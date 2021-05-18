Londra Polis Teşkilatı, "Polis memurları, gösterilere katılanlarla olumlu şekilde ilişki kurmaya teşvik edilirken, aktif olarak katılmamaları veya siyasi pozisyonları benimsememeleri gerektiğini bilirler. Halkın memurlarımıza güvenini sağlamak için bu hayati önem taşır. Mesleki Standartlar Müdürlüğü, bu olayın tüm koşullarını araştırmak ve hangi işlemin daha uygun olduğunu belirlemek için bilgilendirildi" açıklamasını yaptı.

"Özgür Filistin"

İngiltere'de sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde polis memuru, Londra'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisinde protestocularla konuşmuş ve "Özgür Filistin" sloganı atmıştı.

İsrail saldırılarında 60’tan fazlası çocuk, 30'dan fazlası kadın olmak üzere 234 Filistinli şehit oldu.