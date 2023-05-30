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Dünya
AA 30.05.2023 22:33

Kevin McCarthy, Biden'la ilgili belgeyi sağlamazsa FBI Direktörü'nü sorumlu tutacağını bildirdi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden'ın, başkan yardımcısıyken yabancı birini de içeren "yasa dışı para alışverişini" gösterdiği iddia edilen belgeyi Kongreye sunmazsa, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray'i "Kongreye itaatsizlikten" sorumlu tutacağını söyledi.

Kevin McCarthy, Biden'la ilgili belgeyi sağlamazsa FBI Direktörü'nü sorumlu tutacağını bildirdi

McCarthy, Fox News'e verdiği demeçte, Wray'i, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer ve bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, yabancı uyruklu birinin de dahil olduğu para alışverişi yaparak "bir rüşvet planına karıştığını" gösterdiğini iddia ettikleri belgeyi son tarih olan bugün paylaşmaya çağırdı.

Kongrenin, FBI üzerinde yetkisi olduğunu vurgulayan McCarthy, söz konusu belgeyi paylaşmazsa Wray'i "Kongreye itaatsizlikten sorumlu tutmaya" hazır olduğunu kaydetti.

Wray, bu durumda Kongre tarafından bazı cezai yaptırımlara maruz kalabilir.

Milletvekilleri Comer ve Chuck Grassley, mayıs başında FBI ile Adalet Bakanlığına mektup göndererek Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, politika kararları için "yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para alışverişinde" bulunduğuna ilişkin detayları içerdiğini iddia ettikleri belgeyi istemişti.

FBI'ın Kongre İşleri Ofisi Müdür Yardımcısı Christopher Dunham, 11 Mayıs'ta Comer'e gönderdiği mektupta, "FBI'ın adli soruşturmalara zarar verebilecek ve kişilerin mahremiyeti veya itibarını haksız yere zedeleyecek, kamuoyunda yanlış izlenimler yaratabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmasının kritik öneme sahip olduğunu" belirterek bu konuda bilgi paylaşmayı reddetmişti.

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