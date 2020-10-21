Irak Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük'ün Havice ilçesinin Riyad nahiyesi yakınlarında, DEAŞ tarafından öldürülen 50 kişinin cesedinin yer aldığı bir toplu mezar bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Toplu mezardaki cenazelerin çıkarılmasına ve kimlik tespit çalışmalarına başlandı.

Irak güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ’ın elinde tuttuğu Riyad ve çevresini 2017 yılında terör örgütünden temizlemişti.

DEAŞ, hala Kerkük’ün yanı sıra Tuzhurmatu, Musul, Anbar, Diyala ve Selahaddin’in bazı bölgelerinde sık sık terör saldırıları gerçekleştiriyor.