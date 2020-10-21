New York’un Long Island bölgesinde su kanalına düşen çifti canını tehlikeye atarak kurtaran Türk vatandaşı Erzincanlı Mustafa Tosun'un kahramanlığı yerel basında manşetlere çıktı.

Sürücüsünün kontrolü kaybettiği araç yoldan çıktı, bariyerleri aşarak kanala düştü.

Kazayı gören Türk vatandaşı Mustafa Tosun düşünmeden suya atladı.

Onu gören bir kaç kişi daha kanala atladı.

Tosun ve ardından suya atlayan diğer yardımseverlerce 78 yaşındaki Joseph ve 76 yaşındaki Delores Abitabile çiftinin boğulmaktan kurtarılma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Amerikan medyasında yayınlandı.

ABD Kahraman Türk'ü konuşuyor. New York'ta kanala düşen araçtakileri suya atlayıp kurtaran Mustafa Tosun yaşadıklarını @trthaber'e anlattı. pic.twitter.com/3XVcDHsPXn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 20, 2020

''Yapmasaydım vicdan azabı çekerdim''

ABD'de 30 yıldır oto tamirhanesi işleten Mustafa Tosun, ''Sağa sola bakıyorum kimse ilgilenmiyor. Ben düşünmeden ortağıma telefonumu, cüzdanımı verdim suya atladım. Arabadaki yaşlı adam benim babam olmasa da birilerinin babasıydı, onun hayatını kurtarmalıydım'' dedi.

Cesareti ile takdir toplayan Tosun, ''Yaşlı adam yüzme bilmiyorum diye bağırıyor, etraftakiler ne yapması gerektiğini tarif ediyordu. Ben dayanamayıp suya atladım, yapmasaydım vicdan azabı çekerdim'' diye konuştu.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda "Türk kökenli Amerikalı Mustafa Tosun'un cesareti çok değerli" ifadeleri kullanıldı.