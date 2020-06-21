Kerkük Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlıkçılar, kentteki koronavirüs vakalarının artmasıyla ağırlaşan çalışma koşullarına tepki gösterdi.

Sağlık personeli Hammud Kaleli, yaptığı açıklamada, hastanelerde sağlık personeli sayısında yetersizlik olduğuna dikkati çekerek, son 1 haftada enfekte olan 10 personelin karantinaya alındığını ifade etti.

Hastanede ekipmanların yetersiz olduğu ve koruyucu kıyafetlerin tükendiği bilgisini paylaşan Kerkük Azadi Hastanesi sağlık personeli Edibe Ali de can güvenliği endişesi yaşamaya başladıklarını kaydetti.

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Ali, koruyucu eldiven ve maskelerin tükendiği hastane ve sağlık ocaklarında dezenfekte çalışmalarının da ihmal edildiğini söyledi.

Can güvenliklerinden endişe etmeye başladıklarını dile getiren sağlık personeli Hasan Saki ise tüm personele koronavirüs testi yapılmasını istedi.