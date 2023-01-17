Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 17:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kerkük'te Maarif okuluna büyük ilgi
Dünyanın birçok noktasında Maarif okulları yoğun ilgi görüyor. Irak'ın Türkmen şehri Kerkük'te 1,5 yıldır faaliyet gösteren Maarif Okulu'nda aşırı talep nedeniyle kontenjan doldu; okul yönetimi, kayıtları durdurdu.
Irak'ın Kerkük kentindeki Maarif Okulu'na başvurular arttı, kontenjan doldu.
Yaklaşık 1,5 yıldır eğitim veren okul, kayıtları durdurmak zorunda kadı.
Okul yöneticileri yeni bir bina bulmak için çalışmalara başladı.
Veliler, Maarif okullarından son derece memnun. Öğrenciler de Maarif okullarında okumanın heyecanını yaşıyor.
Türkiye Maarif Vakfı'nın Irak'ta 15 okulu bulunuyor.
Bağdat'taki 2 okulda 1700, Erbil'de de yaklaşık 1100 öğrenci eğitim alıyor.
Etiketler: Irak
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