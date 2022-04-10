Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketinin yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyinde bazı yüksek gerilim hatlarının kopması sonucu kentin 5 semtinde elektrik kesintisinin yaşandığı aktarıldı.

Elektrik hizmetinin yaklaşık 5 saat verilmediği, yüksek gerilim hatlarının yanı sıra kent içindeki bazı elektrik direklerinin de fırtınadan etkilendiği söylendi.

Ayrıca kopan gerilim hatlarının onarılması için şirket tarafından bölgeye teknik ekip gönderildiği bilgisi verildi.

Kum fırtınasının devam etmesi durumunda benzeri sorunlarla karşı karşıya kalınacağı ve bunun için gereken tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Irak'ın güney ve batı illeri başta olmak üzere birçok bölgesinde kum fırtınası etkili olmuştu.

Kerkük kentinde onlarca kişi boğulma tehlikesi geçirmiş, Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu ilçesinde ise 4 kişi hayatını kaybetmişti.