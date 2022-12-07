Kerkük'ün en önemli tarihi eserlerinden sayılan bu hanlar bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Bir zamanlar büyük ilgi gören hanlar ve içerisindeki dükkanlar günümüzde çevredeki esnaflar tarafından depo olarak kullanılıyor.

Kerkük'te 100-250 yıllık hanlar

Kerkük'teki Büyük Yaka'da bulunan Hacı Hamit Hasan Paşa Hanı'nın sahibi Aydın Ağa Gedik, kendi hanının yanında en az 5 hanın bulunduğunu söyledi.

Bunlar arasında 100 hatta 250 yıllık hanlar bulunduğunu aktaran Gedik, kentin gelişmesiyle birlikte tarihi hanlara ilginin kalmadığını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Gedik, bu hanların onarılmasının oldukça maliyetli ve zor olduğunu belirterek, devletin ya da yardım kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

"Bu ata mirasının yok olmasını istemiyorum"

Bu hanların çoğunun yıkılmanın eşiğine geldiğini söyleyen Gedik, şöyle konuştu:

"Bu hanlar ata yadigarı eserlerdir. Bu mirasa sahip çıkılması gerekiyor. Mimari yapısı çok eskidir. Onarırken zarar verilmemesi gerekiyor. Bu, olsa olsa devletin desteğiyle gerçekleştirilir. Ben bu ata mirasının yok olmasını istemiyorum."

Yaklaşık 50 handan sadece 15'i ayakta kalabildi

Kerküklü tarihçi, araştırmacı ve yazar Necat Kevseroğlu ise kentteki hanların neredeyse tamamının Osmanlı döneminde yapıldığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Bir zamanlar yaklaşık 50 hanın bulunduğu Kerkük'te şimdi bunlardan sadece 15'inin ayakta kaldığını kaydeden Kevseroğlu, eskiden bu hanların bir nevi otel olarak kullanıldığını hatırlattı.

[Fotoğraf: AA]

Kevseroğlu, Kerkük'teki bu tarihi yapılardan Bayaz Han, Kale Han, Hurma Hanı, Kirdarlar Hanı, Kervancılar Hanı ve Hamit Hasan Paşa Hanı'nın tüm zor şartlara rağmen hala ayakta kalabildiğini ifade etti.

Kerkük'teki bazı tarihi yapıların onarımını gerçekleştiren Türkiye'ye teşekkür

Kerkük'ün son yıllarda güvenlik ve ekonomi açısından istikrarlı bir şehir olduğunun altını çizen Kevseroğlu, özellikle Kerkük Havalimanı'ndan uçuşlara başlanmasıyla birlikte bu tarihi yapıların turizme kazandırılmasını istedi.

Kevseroğlu ayrıca Kerkük'te Kayseri Çarşısı'nın yanı sıra tarihi Kerkük Kalesi'ndeki Türk şehitliğinin ve kalenin bir kısmının onarımını gerçekleştiren Türkiye'ye tarihi yapılara gösterdiği önemden dolayı teşekkür ettiklerini vurguladı.