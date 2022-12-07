Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 15:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tavan çöktü, kuaförün ortasına düştü
Çin'de bir kuaför salonunda çalışan kişi, havalandırmadaki sorunu anlamak için havalandırma boşluğuna çıktı. Çalışan, tavanın çökmesi sonucu salonun ortasına düştü.
Çin’in Henan eyaletine bağlı Şinyang şehrinde bir kuaför salonunun havalandırmasında arıza meydana geldi.
Sorunu anlamak için havalandırma boşluğuna çıkan Liu Soy isimli çalışan, tavanın çökmesiyle birlikte kuaför salonunun ortasına düştü.
Soy, kazadan yara almadan kurtuldu.
Etiketler: Çin
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