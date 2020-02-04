Kenya'nın eski Devlet Başkanı Moi hayatını kaybetti
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kenya'nın eski Devlet Başkanı Daniel arap Moi, 95 yaşında hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Associated Press]
Kenya'da 1978 ile 2002 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Daniel arap Moi hayatını kaybetti.
Ülkenin ikinci devlet başkanı olan Moi, 2 Eylül 1924 tarihinde dünyaya geldi. 22 Ağustos 1978'de ülkenin ilk Devlet Başkanı Jomo Kenyatta'nın ölümüyle iktidara gelmişti. 2002 yılına dek başkanlık görevini sürdüren Moi, 2002 seçimlerine girmedi.
Moi, 95 yaşındayken hayatını kaybetti. Ölümü ise Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta tarafından duyuruldu.
Etiketler: Kenya eski Devlet Başkanı Daniel Arap MoiSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 07:58
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