Dünya
Kenya'daki toprak kaymasında ölenlerin sayısı 60'a yükseldi24 Kasım 2019 Pazar 23:41 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 23:53
Afrika ülkelerinden Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 60'a çıktı.
[Fotoğraf: İHA ]
Kenya'da adını vermek istemeyen bir yetkili, ülkenin batısındaki Pokot bölgesinde dün şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'ten 60'a yükseldi.
Yetkili, 7 kişinin de kaybolduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel farklılık gösteriyor.
Kenya'da, geçen sene meydana gelen toprak kaymalarında en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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