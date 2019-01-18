Kenya'daki Daily Nation gazetesinin yayımladığı haberde, saldırgan Ali Salim Gichunge'nin babasının Kenya ordusunda görev yapan Astsubay Abdala Salim olduğu kaydedildi.

Saldırganın babasının olay sonrasında soruşturma ekibi tarafından çağrıldığı ve sorgulandığı doğrulanırken, annesinin de polis tarafından sorgulanmak için gözaltına alındığı aktarıldı.

Gichunge'nin otele yapılan polis operasyonunda öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Kenya polisi başkentin Westland bölgesindeki "DusitD2" adlı otel yerleşkesine salı günü düzenlenen terör saldırısında 20 sivil ve 1 polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üslenmişti.

Kaynak: AA