Reuters'ın haberine göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan lüks bir otel ve iş komplekslerinin bulunduğu bölgede bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıyı, Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.

Otelin yakınındaki araçlar patlamanın etkisiyle alev aldı.

Komşu binalardan birinde çalışan bir kadın, "Silah seslerini duydum ve kaçan insanların ellerini yukarı kaldırdıklarını ve bazılarının korunmak için bankaya girdiklerini gördüm" dedi. Ayrıca 2 patlama duyduğunu söyledi.

Nairobi Polis Şefi Philip Ndolo, soygun şüphesi nedeniyle otel çevresinin kordon altına alındığını belirtti.

Kaynak: Reuters